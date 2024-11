Autobahnzubringer: Lieferwagen verursacht Massenkollision – drei Verletzte und kilometerlanger Stau 

Der Unfall ereignete sich am Donnerstag, 28. November 2024, um 17.50 Uhr auf dem A1-Zubringer N1R bei Suhr. Im dichten Feierabendverkehr hatte sich in Richtung Brugg eine lange, stehende Kolonne gebildet, als sich von hinten ein Lieferwagen näherte. Mit voller Wucht prallte dieser gegen den Skoda am Stauende, worauf dieser noch drei weitere Autos zusammenschob.