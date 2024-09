Barbara Zobrist feiert ihre Wahl in den Gemeinderat

Gränichen hat wieder eine Frau im Gemeinderat. Die SP Gränichen freut sich darüber, ihr kurzer, aber intensive Wahlkampf hat sich gelohnt. Barbara Zobrist schreibt mit ihrer Wahl in den Gemeinderat Gränicher Geschichte. Sie ist die erste SP-Frau im Gemeinderat und erst die vierte Frau insgesamt, die dieses Amt seit der Einführung des Frauenstimmrechts in Gränichen bekleidet.

Nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses feierte Zobrist diesen schönen Erfolg im Kreise ihrer Familie, ihrer Freunde und ihres Wahlkampfteams. In einer kleinen Ansprache dankte sie allen für die Unterstützung im Wahlkampf, insbesondere dem unermüdlichen Wahlkampfleiter Franz Suter. Ihr Amtsantritt erfolgte bereits am Montag, 23. September, am Tag nach ihrer Wahl.