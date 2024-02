Bauen für die Kröten

Das von BirdLife Aargau im Jahr 2007 erworbene Stück Land, wurde durch eine Verlegung des damaligen Flurwegs zu einer vielversprechenden Reservatsfläche umgestaltet. Man legte insgesamt sieben Tümpel mit Pioniercharakter als wertvolle Laichmöglichkeit für Amphibien an. Das Gebiet wurde an die Stiftung Galegge verpachtet. Gemeinsam mit dem Landwirt Thomas Baumann, Pächter des Hofs «Galegge», wurde ein Konzept erarbeitet, in dem das Reservat mit der Beweidung durch Schafe und Schweine eine geeignete Struktur für Amphibien erhielt. Ganz erfreulich ist festzustellen, dass die «Distelmatte» in Suhr inzwischen ein wichtiges Kreuzkrötenlaichgebiet und somit ein Teil des Kantonalen Amphibienschutzkonzepts ist.