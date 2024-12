Bei «Oh Happy Day» sang das Publikum mit

Begleitet wurde der Chor durch die dreiköpfige Profiband, die sich aus Shanky Wyser am Piano, Oliver Keller am Bass und Martin Dürrenmatt an den Drums zusammensetzt. Dirigent, Gründer und Gesamtleiter Roberto Caranci hatte den Chor und die drei Musiker bestens im Griff, nicht immer aber gelangen ihm die Ansagen nach Wunsch. So wünschte er zu Beginn, noch etwas nervös, «einen guten Morgen» und verwechselte die zukünftigen Konzertdaten, aber gerade das «unperfekte» machte den Chor menschlich und den Abend in der wunderschön beleuchteten Gränicher Kirche so besonders. Dies wurde er vor allem dank der Gesangs- und Stimmqualität des Chores, der seine Wurzeln im Aargau hat und aktuell durch den Kanton tourt. Geprobt wird jeweils in Niederlenz, der Verein hat seinen Sitz im Reussstädtchen Mellingen.

«Music» ist der Name der neuen Tournee. Beim gleichnamigen Stück von John Miles aus dem Jahr 1976 übernahm der Dirigent den Sologesang und man erahnte, dass die Refrainzeile «Music was my first love», etwas mit ihm selbst zu tun hat.