Beispielhafter Bau mit Holz aus der Region

«Herz fürs Holz» für Alex Arnet und Marc Gloor

Räumlichkeiten für rund 80 Angestellte

In Zukunft wirkt das Amt für Verbraucherschutz in einem modernen, pavillonartigen Gebäude in Unterentfelden. Der 48,5 Mio. Franken teure Bau wurde nötig, weil sich das bisherige, über 100 Jahre alte Laborgebäude, in einem stark sanierungsbedürftigen Zustand befand. Zudem konnten die bisher an einem anderen Standort gelegenen Büros (Inspektion) in Unterentfelden integriert werden. Somit können ab Sommer 2024 die jährlich 8000 Laborproben und die rund 1500 Meldungen aus der Bevölkerung in zeitgemässen Räumlichkeiten bearbeitet werden. PHAG