Betrunken auf dem Dach gelandet

Der Selbstunfall ereignete sich am Heiligabend, 24. Dezember 2024, um 20.30 Uhr auf der Gislifluehstrasse in Buchs. Auf dieser Quartierstrasse verlor der Lenker eines Skoda die Kontrolle über den Wagen. Dieser prallte in der Folge gegen ein parkiertes Auto und überschlug sich auf das Dach. Der 41-jährige Unfallfahrer konnte den auf dem Dach liegenden Skoda selbständig verlassen. Eine Ambulanz brachte ihn leicht verletzt ins Spital. Am Skoda entstand Totalschaden. Auch das andere Auto wurde stark beschädigt. Der Unfallverursacher war deutlich alkoholisiert. Die Kantonspolizei Aargau nahm ihm den Führerausweis vorläufig ab. KAPO