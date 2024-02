Bevölkerung profitiert bald von ultraschnellem Internet

Die Bauarbeiten für das nahezu flächendeckende Glasfasernetz in Unterentfelden beginnen in den kommenden Wochen und werden etappenweise ausgeführt. Ans Glasfasernetz angeschlossen werden alle Wohnungen und Geschäfte, für die vorgängig der Glasfaser-Erschliessungsvertrag abgeschlossen wurde. Das Bauende ist für Ende 2025 vorgesehen. Der gemeinsame Ausbau des Glasfasernetzes in Unterentfelden von Eniwa und Swisscom optimiert die Baukosten und beschleunigt den Ausbau. Die Finanzierung des Projekts wird von den beiden Kooperationspartner getragen. Die Bauarbeiten im Auftrag von Eniwa in Unterentfelden werden von verschiedenen Firmen ausgeführt.