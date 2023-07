Bevölkerung war mittendrin statt nur dabei

Nach der eigentlichen Einsatzübung wurden die Besucher in Gruppen eingeteilt. An fünf verschiedenen Posten erhielten sie vertieften Einblick in die Feuerwehrarbeit. So erlebten die Gäste in der Tiefgarage den Einsatz eines Atemschutztrupps hautnah. Die Besucher staunten über das viele und schwere Material, das die «Atemschützler» mittragen und waren erstaunt, was man mit einer Wärmebildkamera so alles sieht. Der Verkehrsdienst präsentierte sein Fahrzeug und die unzähligen Schilder, die für das Einrichten von Umleitungen nötig sind. Die Sanität demonstrierte die medizinische Erstversorgung von Verletzten aus verunfallten Fahrzeugen oder aus Gebäuden bei Bränden. Im Obergeschoss des Gemeindesaals konnte mitverfolgt werden, wie Personen auf die Rettung über eine Leiter vorbereitet werden. Eindrücklich war auch die Wucht des Lüfters, der jeweils nach starken Rauchentwicklungen zum Einsatz kommt.