In einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Eichenweg in Unterentfelden, unweite der Badi, brach am Dienstagnachmittag ein Brand aus. Bild: Screeshot: Google

Brandausbruch in Wohnung – Feuerwehr musste sich gewaltsam Zutritt zur Wohnung verschaffen

Am Dienstagnachmittag, 4. April, brach in einer Wohnung in Unterentfelden ein Brand aus. Die Feuerwehr konnte diesen schnell löschen. Verletzt wurde niemand.