Brayan Agramonte übernimmt Leitung des Hotel Bären

Zum Jahresbeginn 2025 übernimmt Brayan Agramonte die Direktion des Hotel Bären in Suhr. Agramonte bringt umfangreiche Erfahrung aus seiner neunjährigen Tätigkeit als Gastgeber des Schlossrestaurants Habsburg mit und tritt die Nachfolge von Walter Röxeis an, der das Hotel Bären in den letzten sieben Jahren erfolgreich geführt und in der Region etabliert hat.