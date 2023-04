Buchserin Aline Seitz gewinnt 3 Titel und 5 Medaillen an der Bahnrad SM 

Für die Elite Frauen begann die SM im Bahnrafahren mit dem Elimination Race am Donnerstagnachmittag. Aline Seitz konnte sich während dem ganzen Rennen gut positionieren, das Schlussduell gegen gegen die Hägglingerin Michelle Andres konnte sie in einem Schlusssprint für sich entscheiden und sicherte sich so die erste Goldmedaille und den ersten Titel. Am Abend stand das Punktefahren an. Die Buchserin fuhr zu Beginn eher passiv, danach drehte sie auf und sicherte sich die Wertungspunkte. Es kam zum Schlusssprint. Seitz lag vorne, kurz vor dem Ziel jubelte sie, ein grosser Fehler, denn Fabienne Buri drückte sich Zentimeter vor dem Ziel noch an ihr vorbei und sicherte sich den Titel. Aline Seitz nahm es sportlich. «Heute habe ich wieder dazugelernt!» Sie freute sich über die Silbermedaille.

Am Freitag qualifizierte sich Seitz für den kleinen Final in der Einzelverfolgung. Eine Disziplin, die sie normalerweise nicht fährt. Es galt, die 3 km möglichst gut einzuteilen. Michelle Andres auf der Gegengerade und Aline Seitz fuhren ein enges Rennen. Am Schluss konnte Seitz die Pace noch erhöhen und sicherte sich die Bronzemedaille. Am Abend starteten die Damen im Scratch Race. Das ganze Rennen wurde sehr taktisch gefahren. Wieder kam es zu einem spannenden Schlusssprint. Diesmal zog die Buchserin durch. Als die Bestätigung für den Sieg auf der Anzeigetafel aufleuchtete, freute sich Aline über ihren zweiten SM-Titel.

Am Samstag stand das Omnium an, der Mehrkampf über 4 Rennen an. Im ersten Rennen sparte Seitz Kräfte und reihte sich als Zweite ein. Das zweite Rennen gewann sie und übernahm die Führung. Im anschliessenden Elimination Race waren noch sechs Fahrerinnen im Feld, als die Konkurrentin vor ihr stürzte und Aline mit sich riss. Während Michelle Andres das Rennen beenden musste, kam Aline glimpflich davon und nach einem Vorderradwechsel konnte sie wieder ins Rennen einsteigen. Sie gewann auch dieses und baute ihre Führung weiter aus. Im letzten Rennen, dem Punktefahren, liess sie keinen Zweifel offen, was ihr Ziel war. Mit fulminanten Sprints holte sich die ersten drei Wertungen. Danach dominierte sie das Rennen und sicherte sich klar ihren dritten Schweizermeister-Titel.