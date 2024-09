Budget 2025: Ein Defizit von rund einer Million erwartet

Das Budget 2025 der Gemeinde Buchs sieht einen Aufwandüberschuss von 994 800 Franken vor, was im Rahmen der Prognosen des Aufgaben- und Finanzplans 2024-2027 liegt. Besonders die gebundenen Ausgaben, wie jene für Bildung und Gesundheit, belasten das Budget stark. In der Kreisschule Aarau-Buchs steigen die Betriebskosten unter anderem durch 300 zusätzliche Stellenprozente und höhere Ausgaben für den ICT-Support. Zudem wächst die Schülerzahl um 39, insbesondere in der Oberstufe.