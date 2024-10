Budget 2025 mit Steuerfusserhöhung von 4 %

Der Steuerfuss würde demnach von 119 % auf 123 % steigen, schreibt der Gemeinderat in einer Mitteilung. «Das nun vorliegende Ergebnis fällt auf den ersten Blick betrüblich aus. Unter Berücksichtigung der stetig steigenden, nicht beinflussbaren Auslagen in den Bereichen Pflegefinanzierung, Sonderschule sowie Schulgelder (Berufsschule), muss festgestellt werden, dass sich die aus der Rechnung 2023 ergebenden Erkenntnisse bewahrheitet haben und die dazugehörigen Prognosen bezüglich der Kostenentwicklungen (…) in den kommenden Jahren keine Entlastung der finanziellen Belastung vorsehen.». Das kostenbewusste Ausgabeverhalten soll weitergelebt werden, schreibt der Gemeinderat weiter, gleichzeitig will er aber die notwendigen Ausgaben tätigen, «um zukünftig nicht von einem Ausgabe- oder Investitionsrückstau sprechen zu müssen». Auch das seit längerer Zeit für 2025 geplante Jugend- und Dorffest soll stattfinden. Nicht zweckdienliche, sondern nur der Kategorie «wünschenswert» zugeordnete Ausgaben seien jedoch, wo immer möglich, zu vermeiden.