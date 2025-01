Grossratspräsident Markus Gabriel (2. von links) stösst mit Landammann Dieter Egli (links), Gemeindeammann Herbert Räbmatter und

Obergerichtspräsident Dieter Egloff auf seine Wahl an. Bilder: RAN

«Chez Markus»: Der Grossratspräsident lud in sein Wohnzimmer nach Uerkheim – mit grosser Bildgalerie

Die glanzvolle Wahl von Markus Gabriel zum Grossratspräsidenten 2025 wurde mit einer schlichten Feier im Grossratsgebäude in Aarau und einem kurzweiligen Fest in Uerkheim gefeiert. Nebst musikalischer und kulinarischer Umrahmung würdigten verschiedene Redner seine politischen Verdienste, seinen Gemeinschaftssinn und sein Engagement in verschiedenen Bereichen.