Christian Moricchi schafft Wahl in den Gemeinderat

Das neue Gemeinderatsmitglied Christian Moricchi wohnt seit 1994 in Buchs und war von 2002 bis 2012 Einwohnerrat, und in dieser Zeit während vier Jahren als Mitglied der Finanz- und Geschäftsprüfungskommission in der Gemeinde tätig. Auch der Umweltschutzkommission gehörte er während fast einem Jahrzehnt an – politisiert hatte er damals noch für die SP. Heute ist der 62-Jährige frühpensioniert und parteilos. Seine Kandidatur meldete Moricchi erst kurz vor Ablauf der Anmeldefrist an. Bis dahin war nur die Kandidatur von SVP-Ortsparteipräsident und Einwohnerrat Samuel Hasler (27) bekannt. Dieser blieb nun in der Endabrechnung chancenlos.