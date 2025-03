Geehrte und beschenkte Mitglieder des DTV Buchs, anlässlich der 100. Generalversammlung.

Bild: ZVG

Damenturnverein feierte das 100-jährige Bestehen an der GV

Der Vorstand des Damenturnvereins Buchs hat für die Turnerinnen diese spezielle GV so richtig in ein unvergessliches, einfallreiches Paket zusammen geschnürt. Mit einem Apéro im festlich geschmückten reformierten Kirchgemeindehaus, durften alle auf die 100 Jahre zurückliegende Vereinsgründung vom Januar 1925 anstossen. Vor dem Mittagessen kamen alle in den Genuss einer Vorführung der Jugi Mädchen mit einem selbst einstudierten fantasiereichen Reigen der aufgestellten Girls. Das anschliessende leckere Mittagessen wurde von allen genossen.

Gut gestärkt eröffnete die Präsidentin Doris Lehner die legendäre Generalversammlung. Insgesamt 25 stimmberechtigte Frauen verfolgten interessiert die abzuhandelnden Traktanden. Zügig wurden die ersten Punkte behandelt und auch die Jahresrechnung wurde mit einem Verlust gutgeheissen; das Budget, welches durch die spezielle GV, Ehrungen und ein Beitrag für die Jubiläumsreise nach Amsterdam wieder einen Verlust darstellt, richtigerweise klar genehmigt.

Bei den Wahlen, ist für den Rücktritt der Kassierin Brigitte Lehmann und der Aktuarin Sonja Bachmann erfolgreich für neue Mitglieder gesorgt worden. Dem einstimmig gewählten neuen Vorstand gehören folgende Mitglieder an: Präsidentin Doris Lehner, Vizepräsidentin Debbie Strub, Aktuarin Margrit Schär, Kassierin Vreni Fricker, besondere Aufgaben Marlies Müller und Beisitzerin Vreni Gysi. Als Revisorinnen amten Doris Lienhard und Brigitte Lehmann.

Die vorgesehene Statutenänderung wurde auf die nächste Generalversammlung verschoben. Das Jahresprogramm sieht wie gewohnt verschiedene liebgewonnene Aktivitäten vor: Auffahrtswanderung, Minigolf in der Telli, kulinarische Mithilfe am Jugendfest, Waldturnstunde, Pétanque Turnier, Openair Kino bei Doris Kasper, Vereinsreise auf dem Hallwilersee, Adventsstübli beim Weihnachtsmarkt, Chlaushock und Raclette- Fondue Plausch in der Waldhütte Buchs.

Das Traktandum Ehrungen war äussert reichhaltig; Rosmarie Rothenbühler und Vreni Gysi turnen seit 45 Jahren im DTV und Debbie Strub darf auf 40 Jahre zurückblicken. Marlies Müller amtete 20 Jahre als technische Leiterin, Claudia Biehler vertrat währen 20 Jahren die Leiterinnen im Vorstand und wurde zum Ehrenmitglied erkoren. Norma Hoffmann, Doris Lehner und Jeannette Ritschard leiten unsere Turnstunden seit 20 Jahren. Brigitte Lehmann und Sonja Bachmann verlassen den Vorstand nach elf Jahren; und Margrit Schär beendet ihr Amt als Revisorin nach 13 Jahren.

Markus Lehner und Ernst Gysi bedankten sich für die Einladung und überbrachten die Gratulationen der Männerriege. Klar durfte ein Gedicht von Ernst nicht fehlen. Nun folgte das nächste Highlight mit dem Nostalgie Chörli aus Buchs; einfach immer wieder herrlich in diesen Genuss zu kommen. Sämtliche Sorgen werden in pure Freude verwandelt und dies ist nötiger denn je in dieser Zeit. Ein feines Dessert mit Kaffee hat diesen freudvollen Tag zur Zufriedenheit aller abgerundet.