Demenz: Angehörige am Limit – ein Beispiel aus dem Suhrental

Am Montag, 8. Mai, um 21.05 Uhr, behandelt das Fernsehen SRF 1, in der Sendung «Puls» das Thema «Demenz: Angehörige am Limit – Wann ist das Heim die Lösung». Eine Filmcrew vom Schweizer Fernsehen unter der Moderation von Daniela Lager hat über mehrere Wochen Hans Hunziker aus Schöftland begleitet. Er hat sich entscheiden, seine Frau in den geschützten Wohnbereich des Pflegeheims Sennhof Vordemwald eintreten zu lassen.