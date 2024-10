Der Aargau feiert Nationalratspräsidentin Maja Riniker

Die Suhrerin Maja Riniker dürfte am Montag, 2. Dezember 2024, zur höchsten Schweizerin gewählt werden.

Bild: LA

Am 2. Dezember 2024 steht die Wahl der Aargauer Nationalrätin Maja Riniker zur neuen Nationalratspräsidentin auf der Traktandenliste des Nationalrats. Der Aargau feiert nach dem formellen Wahlakt die höchste Schweizerin am Mittwoch, 4. Dezember 2024, mit verschiedenen Festlichkeiten. Diese finden in Aarau, Suhr und Murgenthal (erster Halt des Extrazuges im Kanton Aargau) statt. Die Bevölkerung ist zu den öffentlichen Programmteilen herzlich eingeladen.

Mit ihrer Wahl zur Nationalratspräsidentin 2024/25 wird Maja Riniker nach Christine Egerszegi-Obrist, Pascale Bruderer und Irène Kälin die vierte Aargauerin in diesem Amt sein. Sie vertritt den Kanton Aargau seit 2019 im Nationalrat und war vorher langjähriges Mitglied des Grossen Rates. Die Wahl zur höchsten Schweizerin ist am Montag, 2. Dezember 2024, im Nationalrat traktandiert. Die Feierlichkeiten im Kanton Aargau finden am Mittwoch, 4. Dezember 2024, statt.

Feierlichkeiten in Suhr, Aarau und Murgenthal

Es ist geplant, dass am Mittwoch, 4. Dezember 2024, die Mitglieder des Nationalrats und weitere geladene Gäste mit einem SBB-Extrazug ab Bern nach einem kurzen Halt in Murgenthal um etwa 13.40 Uhr in Aarau eintreffen werden. Vom Platz zwischen Bahnhofsgebäude und Hauptsitz der Aargauer Kantonalbank aus, findet ein feierlicher Umzug mit den geladenen Gästen statt. Dieser führt über die Bahnhofstrasse, die Vordere Vorstadt, die Rathausgasse und die Kirchgasse zur Reformierten Stadtkirche Aarau; die Bevölkerung ist herzlich eingeladen, sich dem Umzug anzuschliessen.

Der offizielle Festakt für die geladenen Gäste findet in der Stadtkirche Aarau statt. Um circa 15.15 Uhr wird die Festgemeinde die reformierte Stadtkirche verlassen und sich zum Kultur- und Kongresshaus Aarau (KuK) begeben, wo ab 15.40 Uhr ein öffentlicher Apéro stattfindet. Gegen 16.40 Uhr steigen die geladenen Gäste in die Extrabusse der Busbetriebe Aarau, welche die Festgemeinde nach Suhr, in die Wohngemeinde von Nationalrätin Riniker bringen. In Suhr findet das Abendprogramm statt (öffentlicher Apéro mit der Suhrer Bevölkerung und Abendbankett für die geladenen Gäste).

Teilnahme der Aargauer Bevölkerung