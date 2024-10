Die Lebensmittel-Polizei zieht nach Unterentfelden

80 Mitarbeitende haben damit einen neuen Arbeitsort erhalten. Zuvor befanden sich die Labore des Amts für Verbraucherschutz im hundertjährigen Haus am Kunsthausweg in Aarau, Die Sanierung des alten Standorts lohnte sich nicht mehr, weshalb der Kanton entschied, im eigenen Areal des Bildungszentrums Unterentfelden (BZU) für 48,5 Millionen Franken einen Neubau zu realisieren. Auch die Büros ziehen von der Oberen Vorstadt in Aarau nach Unterentfelden. Entstanden ist hier ein zweistöckiger Holz-Hybrid-Pavillon, in dem künftig Lebensmittelkontrollen durchgeführt werden und sich die Abteilungen Chemiesicherheit und Veterinärdienst befinden.



Diese haben viel zu tun: Im Aargau gibt es 270 Trinkwasserversorgungen, 8000 Lebensmittel-, 1000 Chemie- und 3400 Landwirtschaftsbetriebe, die regelmässig kontrolliert werden müssen. «Nicht erst im Nachhinein, sondern bevor etwas passiert», sagte Regierungsrat Jean-Pierre Gallati, Vorsteher Departement Gesundheit und Soziales (DGS) in seiner Ansprache vor rund 100 Anwesenden. «Oder würden Sie in ein Restaurant gehen, das nicht von der Lebensmittelamt kontrolliert wurde?». Er selber habe erst kürzlich einen Pilz auf dem Teller gehabt, den er kontrollieren liess und der sich prompt als verdorben herausgestellt habe. Er verglich die Arbeit der Lebensmittel-Inspektoren mit jener der Polizei, die ebenso akribisch kontrolliere, recherchiere und im Bedarfsfall weitere Schritte einleite.