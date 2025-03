Die Sitzbank ist erneuert

Vor etwas mehr als fünf Jahren platzierte der Forstbetrieb Kölliken-Safenwil eine lange Sitzbank im Safenwiler Tann. Der Zahn der Zeit nagte an der Sitzgelegenheit. Erstens ist Holz ein Naturprodukt und bleibt unbehandelt nicht ewig stehen, zweitens wurde damals der Baumstamm einer Fichte genommen, wie Förster Severin Dommen einräumt: «Als wir die Bank erstellt haben, hatten wir keinen passenden Stamm von einer resistenteren Baumart zur Hand.» Tatsächlich kam die Bank in den letzten Wochen in arge Schräglage, «ein darauf sitzen war leider nicht mehr möglich», schreibt dazu Erika Schärer vom Naturschutzverein Safenwil dem «Landanzeiger». Man habe deshalb die Natur und Landschaftskommision Safenwil gebeten, die Bank zu ersetzen. Die Kommission gab den Auftrag an Förster Severin Dommen weiter, der mit seinem Team, einschliesslich dem Auszubildenden, eine neue Bank mit Holz aus der Region angefertigt hat. Förster Dommen präzisiert, dass für die neue Sitzfläche der Stamm einer Weisstanne genommen wurde, die Füsse und die Halterung der Lehne sind aus Eichenholz. «Seit ein paar Tagen ist es nun ein Vergnügen sich auf die neue Bank zu setzen und einen Moment inne zu halten, dem Vogelgesang zuzuhören sowie die Natur auf sich wirken zu lassen» freut sich Erika Schärer. RC