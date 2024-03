Dieter Egli: «Sie werden grosse Dankbarkeit und tiefste Abneigung erfahren»

«Für uns ist der heutige Tag, wie für einen Tour-de-France-Fahrer das Erreichen des Ziels in Paris», sagte Polizeischüler Manuel Rutz. Er verglich in seiner Rede die zweijährige Ausbildung zum Polizisten mit der Tour de France. Auch bei ihnen habe es Flach- und Bergetappen, Stürze, Ruhetage und auch Rückschläge gegeben. «Am Ende sind wir aber alle im Ziel angekommen.»

An der Feier im Kultur- und Kongresshaus in Aarau waren nebst den geschätzten Familien und Angehörigen der Polizistinnen und Polizisten der Lehrgänge 21-2 und 22-1 auch Persönlichkeiten aus Politik, Justiz, Polizei und Militär und weitere Gäste geladen. Das Spiel der Kantonspolizei umrahmte die schlichte Feier mit mehreren Musikstücken ideal.

Der Job bringe extreme Höhen und Tiefen, in der persönlichen Arbeit, aber auch emotional, mit sich. So müsse man sich manchmal sehr stark exponieren, werde angefeindet oder sogar körperlich angegriffen. «In diesen Situationen brauchen Sie auch ein sehr hohes Mass an Sozialkompetenz und Souveränität», betonte Egli weiter.

Viel Verantwortung

Es gebe wenig Berufe, sagte der Kommandant, in denen frisch Ausgebildete so viel entscheiden und verantworten können und müssen, wie bei der Polizei. «Das zeigte sich vor allem bei nächtlichen Patrouillenfahrten, wenn die Chefs schlafen oder anderweitig beschäftigt sind, dann müssen sie selbst Entscheidungen treffen.» Es könne auch sein, dass sich Polizisten bei grösseren Ereignissen in der Rolle eines Einsatzleiters an der Front wiederfinden. Jeder Kantonspolizist oder jede Kantonspolizistin sei also von Anfang an auch Chef oder Chefin. Abschliessens sagt Kommandant Michael Leupold: «Dass ich mich auf sie verlassen kann, das weiss ich bereits.» RAN