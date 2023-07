In Uerkheim fand die Polizei am Donnerstag drei Personen tot in einer Garage. Die Polizei geht von einem Suizid aus. Bild: LA

Drei Tote in Garage: Polizei geht von Suizid aus

Am Donnerstagnachmittag, 27. Juli, kurz nach 13.30 Uhr, fand die Polizei drei tote Personen in einer Garage in Uerkheim. Laut bisherigen Erkenntnissen der Polizei deuten die Tat auf einen Suizid hin. Bei den Toten handelt es sich um die Bewohnerin (83) des Hauses, eine ihrer Töchter (54) und deren Ehemann (60).