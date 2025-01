Ein gelungener Start ins Jahr der Hoffnung

Rund 500 Buchserinnen und Buchser, von jung bis alt, folgten am 1. Januar der Einladung des Gewerbevereins, der Einwohnergemeinde und der Ortsbürger Buchs zum traditionellen Neujahrsapéro beim Forstwerkhof. Mit warmen und kalten Getränken wurde auf das neue Jahr angestossen und viel Glück und Gesundheit gewünscht.

In ihrer kurzen Rede rief Jasmin Maron vom Gewerbeverein dazu auf, das neue Jahr bewusst mit einem positiven Blickwinkel zu beginnen. «Es liegen 365 neue Tage vor uns – neue Taten, Chancen und die Aussicht auf viel Glück», erklärte sie. Maron betonte, dass Glück zwar oft ein launischer Begleiter sei, doch es in unseren Händen liege, selbst für unser Glück zu sorgen: «Warum versuchen wir nicht, uns weniger oft selbst unglücklich zu machen? Wenn wir das schaffen, stellt sich das Glück ganz von selbst ein.» Mit einem Aufruf, der Realität mit einem ehrlichen «Ja» zu begegnen, beendete sie ihre Ansprache: «Ein offenes Ja zu dem, was ist, kann vieles verändern. Probieren wir es aus!»