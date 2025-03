Ein Jahreskonzert im Zeichen der Jugend

Den Anfang machte die «Mini-Band», in der sich talentierte Musiker und Sängerinnen hervortun konnten. Nach dem verdienten Applaus war die «Teeny-Band» an der Reihe, die schon etwas mehr Erfahrung mit Auftritten hat – einmal abgesehen davon, dass nicht alle Notenblätter sofort griffbereit waren. Das Publikum nahms mit Humor, zumal die Musikschulleiterin Rita Ekes das kurze Intermezzo mit Humor moderierte. Auch in diesem Teil des Konzertabends bewiesen die Musik-Schülerinnen und Schüler viel musikalisches und gesangliches Können.

Geburtstagsparty statt Jahreskonzert

Rita Ekes hatte an diesem Abend sehr viel zu tun, denn sie ist ja auch Dirigentin der Musikgesellschaft Gränichen. Und so rückten die Erwachsenen ins Zentrum des Geschehens. Präsident Bruno Hack begrüsste alle Gäste, ehe die Zuschauerinnen und Zuschauer von Daniel Rohrer erfuhren, dass das Jahreskonzert in der geplanten Form kurzerhand abgesagt wurde. Stattdessen feierte Rohner einfach eine sehr grosse Party zu seinem 43. Geburtstag. Gekonnt führte er das Publikum durch einen unterhaltsamen Abend mit bekannten Melodien und kündigte für den späteren Verlauf des Abends eine Überraschung an. Bevor es aber soweit war, gab es viel Musik und vier Ehrungen: Bruno Hack und Christian Lehner wurden als kantonale Veteranen gewürdigt, Peter Hunn und Hans-Ulrich Widmer konnten gar für 60 Jahre aktives Musizieren geehrt werden.