Ein Orchester voller Krimineller – Privatdetektiv überfordert

Eine Chance sich zu präsentieren erhielten die Mini-Band, unter anderem mit «Havanna», und die Teenie-Band. «Time After Time» hiess ein Titel. Beide Gruppen begleitete Orchesterleiterin Rita Ékes am Keyboard, respektive Bassgitarre. «Last but not least» sorgten die Tambouren für Trommelwirbel unter der Leitung von Stefan Kaiser. Alfred Weigel