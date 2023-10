Eine Feuerwehr zum Anfassen – das Programm begeisterte

Damit auch langfristig für ausreichend Nachwuchs gesorgt ist, verzichtete er am Samstag bei der jährlichen Hauptübung auf eine Übung im klassischen Sinn und veranstaltete stattdessen einen abwechslungsreichen Postenlauf vor allem für die Kleinen: Am Seil gesichert auf einer Leiter aus einem Haus heruntersteigen, mit der Spritze bunte Regenbogen in den Himmel zaubern oder mit dem hölzernen Mini-Feuerwehrauto ein Spielhaus retten. Aber auch am Steuer des TLFs sitzen oder zusammen mit einem Feuerwehrmann am Strahlrohr hantieren, alles war möglich. Eine Feuerwehr zum Anfassen, was die Devise. Derweil übten sich die Grossen an Reanimationsmassnahmen – unter ihnen auch Gemeindeammann Mario Schegner – oder dem Aufbrechen einer Tür.