Einweihung der Traglufthalle: «Ein Meilenstein für Suhr, den Sport und die Region»

Feierlicher Moment: Suhrs Gemeindepräsidentin Carmen Suter eröffnet zusammen mit Vertretern der Standort- und Unterstützergemeinden, dem Regierungsrat, Vertretern des Schwimmclub Aarefisch und des Architekten, die Traglufthalle im Schwimmbad Suhr-Buchs-Gränichen offiziell.

Bilder: RAN

Die drei Standortgemeinden Suhr, Buchs und Gränichen sowie die Stadt Aarau und der Planungs- verband aarau regio eröffnen am Samstag die Traglufthalle im Schwimmbad Suhr-Buchs-Gränichen mit einem tollen Fest.

Die Eröffnung der Traglufthalle im Schwimmbad Suhr-Buchs-Gränichen war mit grosser Vorfreude erwartet worden und so erstaunte es auch nicht, dass die Bevölkerung in Scharen aufmarschierte. In ihrer Eröffnungsrede sprach Suhrs Gemeindepräsidentin Carmen Suter von einem «Meilenstein für Suhr, den Sport und die Region». Hanspeter Hilfiker, Verbandspräsident von «aarau regio» und Stadtpräsident von Aarau, freute sich unter anderem darüber, dass der Regionalverband erstmals ein Bauwerk realisiert hat. Sei der Verband doch sonst hauptsächlich mit Planungsaufgaben beschäftigt. Architekt Niklaus Widmer freute sich, dass bei beim Ausbau der Garderoben viel bestehendes Material wiederverwendet werden konnte, «was sich positiv auf die Öko-Bilanz auswirkt». Willy Bolliger, Vertreter des Schwimmclub Aarefisch, freut sich über das «neue Leistungszentrum des Vereins» und machte kein Geheimnis daraus, dass er sich freuen würde, wenn in der Region dereinst auch ein Hallenbad mit einem 50-Meter-Becken realisiert würde. Regierungsrat Alex Hürzeler stellte seine Rede unter das Motto: «endlich, bravo, danke». Er sprach von einem «Leuchtturm für den Aargauer Sport», betonte aber gleichzeitig, dass die Traglufthalle «keine Luxuslösung» sei. Er hofft, dass die Politik das neue Aargauer Sportgesetzt bald absegnet und sich dadurch dem Aargauer Sport neue Möglichkeiten in den verschiedensten Bereichen eröffnen.

Neben dem inoffiziellen Teil für die geladenen Gäste erhielten die Besucherinnen und Besucher ein vielfältiges Eröffnungsprogramm, das mit der Grussbotschaft von Carmen Suter, Gemeindepräsidentin Suhr, lanciert wurde. Danach hatte die Bevölkerung die Möglichkeit in organisierten Rundgängen in das neue Garderobengebäude, die Traglufthalle und den Technikraum anzuschauen. Daneben erhielten verschiedenste Vereine der Region die Möglichkeit, sich im Wasser oder an Land zu präsentieren. Für das leibliche Wohl sorgten die Hobbyköche SUHMA aus Buchs.

Mit der Überdeckung des 50 m Schwimmbeckens während den Wintermonaten verfügt die Region ab sofort über eine Zwischenlösung, welche die Winterschwimmflächen in den nächsten 15 Jahren sicherstellt. Für die Zeit danach ist ein neues Hallenbad für die Region an einem noch zu bezeichnenden Standort geplant. Die heute bereits stark ausgelasteten Schwimmbäder mit Winterbetrieb in den Gemeinden der Region (Aarau, Entfelden und Schönenwerd) werden durch die Traglufthalle wesentlich entlastet und damit wieder attraktiver für Familien und Einzelpersonen.

Möglich wurde die Realisation durch Beiträge der Standortgemeinden Suhr, Buchs und Gränichen sowie der fünf weiteren aarau regio Gemeinden Aarau, Biberstein, Densbüren, Erlinsbach AG und Küttigen, des Swisslos-Sportfonds des Kantons Aargau und durch einen Defizitdeckungsbeitrag des Schwimmclubs Aarefisch. RAN