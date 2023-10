Einweihungsfeier des Henz-Areals: Pizza für die ersten Bewohner

Rund zwei Jahre nach der feierlichen Grundsteinlegung ist das Henz-Areal feierlich eröffnet worden. Die 200 Wohnungen sind alle vermietet oder verkauft, wie Martin Beier bei der Begrüssung sagte. Der Leiter Entwicklung der Halter AG ist quasi der Projektleiter des Henz-Areals. Bevor im Festzelt das grosse Pizzafest vom benachbarten «Pizzatraum» begann, sprach Suhrs ­Vize-Gemeindepräsident Thomas Baumann zu den Bewohnern. «Durch die Eröffnung des Henz-Areals wächst Suhr markant, wir sind nun kein Dorf mehr, aber auch noch keine Stadt», stellt er fest. Die Gemeinde habe einige Erwartungen an die Neu-Suhrer: «Sorgen sie dafür, dass in 15 Jahren einer von ihnen im Gemeinderat sitzt, geben sie 50 Prozent ihres Haushaltsbudgets in Suhrer Geschäften aus und starten sie ihre Karriere im Sport oder Kultur in einem unserer Dorfvereine!», er­munterte er die Anwesenden, die mit einem Lachen applaudierten. Das Henz-Quartier soll sich positiv auf das «Problemquartier Suhr Süd» auswirken, so Baumann. Der Nachmittag stand im Zeichen des Kennenlernens. Beim Quartierfest gabs Führungen durchs Henz-Areal. Die Itoba GmbH, die sich soziokulturell fürs Zusammenleben im Henz einsetzt, und die Quartierarbeit Suhr präsentierten sich. Im «Spickel» wurde der erste Baum gepflanzt und bei Musik von Benno Ernst war das Beisammensein gemütlich. kf