Einwohnerrat lehnt Budget 2024 ab – Motion zur Abschaffung des Einwohnerrates und der Auflösung der Kreisschule eingereicht

Nach all diesen Traktanden, es war schon weit nach 23 Uhr, «weckte» die SVP die Versammlung wieder auf, mit einer Reihe von Postulaten und Motionen, die in den kommenden Monaten noch einiges zu reden geben dürften. So forderte Samuel Hasler (SVP) per Motion unter anderem die Auflösung des Einwohnerrates und die Kündigung des Vertrags mit der Kreisschule Aarau-Buchs.