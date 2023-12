Einwohnerrat stimmt dem Budget 2024 zu – Bevölkerung entscheidet nun an der Urne darüber 

Der Einwohnerrat Buchs stimmt nach kurzen Diskussionen im zweiten Anlauf dem Budget 2024 mit 23 Ja zu 4 Nein zu. 12 Einwohnerräte enthielten sich der Stimme. Das ermöglicht der Bevölkerung, an der Urne über die Steuerfusserhöhung von 10 % (von 108% auf 118%) und das Budget 2024 abzustimmen. Dieses sieht auch bei einer Steuerfusserhöhung auf 118%, einen Aufwandüberschuss von 871’450. Franken vor. Die Abstimmung erfolgt am 3. März 2024.

Hätte der Einwohnerrat das Budget erneut abgelehnt, wie an der letzten Sitzung am 19. Oktober (mit 18:17, bei 2 Enthaltungen), hätte der Regierungsrat den Steuerfuss festgelegt. Wie bereits 2019, als das Budget vom Einwohnerrat und dem Volk abgelehnt wurden.

Hasler und die Postulate

Wahl des Ratsbüros

Als neuer Vize-Präsident wurde Reto Bianchi (58/glp) vorgeschlagen. Der Vater von vier Kindern arbeitet als Sozialarbeiter und Sozialdiakon in Aarau. Er war während 33 Jahre Mitglied verschiedener Feuerwehren, am Ende auch in Buchs. Bianchi wurde mit 33 von 37 Stimmen für die kommenden zwei Jahre zum Vizepräsidenten des Einwohnerrats gewählt und nahm die Wahl ebenfalls dankend an.