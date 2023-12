Gemeindesaal Buchs: Der Einwohnerrat hat das Budget 2024 genehmigt, nun entscheidet die Bevölkerung an der Urne, obs zu einer Steuerfusserhöhung von 10 Prozent kommt oder nicht.

Bild: RAN

Einwohnerrat stimmt dem Budget 2024 zu – Bevölkerung kann an der Urne entscheiden

Heute Dienstag, 5. Dezember, findet die achte Versammlung des Buchser Einwohnerrats statt. Haupttraktandum ist das Budget 2024, aber es stehen noch andere 18 Traktanden an. Das Budget 2024 wurde mit 23 Ja zu 4 Nein, bei 12 Enthaltungen angenommen. Die Bucher Stimmberechtigten entscheiden nun am 3. März 2024 an der Urne, ob sie dem Budget 2024 mit einer Steuerfusserhöhung von 10 Prozent (von 108 % auf 118% ), zustimmen wollen.