Polizei ermittelt im Hacker-Angriff auf Gemeindepräsident Urs Affolter – 11›000 Mails wurden verschickt

Die vertiefte Analyse hat gezeigt, dass im Rahmen des Angriffs auf die geschäftliche E-Mailadresse von Gemeindepräsident Urs Affolter Tausende E-Mails in seinem Namen ungewollt versendet wurden. Eine Vielzahl dieser E-Mails wurden mit dem Betreff «is this your valid email?», also «ist dies ihre gültige E-Mailadresse» versehen. Aufgrund dieses Betreffs kann davon ausgegangen werden, dass die ungewollte Nachricht bei den Postfächern der Empfängerinnen und Empfänger direkt in den SPAM-Ordner weitergeleitet wurde. Sämtliche E-Mails mit diesem Betreff wurden an Empfängerinnen und Empfänger mit E-Mailadressen von Anbietern wie @outlook.com, @gmail.com, @yahoo.com und @me.com versendet. Es handelt sich ausschliesslich um E-Mailadressen, welche nicht im Adressverzeichnis des Gemeindepräsidenten vorhanden waren.