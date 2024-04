Investoren-Wettbewerb «Dorfmetzg»: Privatperson und Ortsparteien ergreifen das Referendum

An der Einwohnerratssitzung vom 4. April 2024 entschied die Mehrheit des Einwohnerrates Buchs, für den Verkauf des Baufeldes «Dorfmetzg», wie vom Gemeinderat vorgeschlagen und empfohlen, vorgängig einen Investoren-Wettbewerb durchzuführen. Die Kosten des Wettbewerbes betragen 470’000 Franken, was rund 3 Steuerprozent ausmacht.

«Ein Verkauf des Areals ohne Wettbewerb ist problemlos machbar, da mit den bereits vorliegenden Analysen und Studien, welche für 50’000 Franken ausgearbeitet wurden, die wesentlichen Grundlagen für einen Direktverkauf an einen Investor vorliegen», schreiben die Gegner des Investoren-Wettbewerbs in ihrer Mitteilung. Mit der neuen Bau- und Nutzungsordnung (BNO), welche im Frühsommer 2024 in Kraft treten sollte, habe der Gemeinderat zudem die Pflicht, gestalterische Vorgaben für sämtliche Neubauten auf dem Areal zu erlassen. Auch könne bei den Vertragsverhandlungen ein gewisser Einfluss genommen werden, zum Beispiel mit der Vereinbarung einer Konventionalstrafe für den Fall, dass der Investor die Projektrealisierungsbedingungen nicht einhalten sollte, heisst es im Schreiben weiter.