Einwohnerratssitzung: Ja zum Budget und zum Baukredit für Tagesschule

Geplant ist, dass im August 2025 der Schulbetrieb in der geplanten Tagesschule beim Aare Schulhaus im Scheibenschachen starten soll. Der Baukredit in der Höhe von 9,85 Mio. Franken für das Vorhaben sollte am Montag im Einwohnerrat beschlossen werden. Die Volksabstimmung dazu im November stattfinden. Noch am Montag ging ein dringliches Postulat der GLP, Grüne, SP und Pro Aarau ein, die vor der Volksabstimmung ein Mobilitätskonzept für die Tagesschule beim Aare Schulhaus verlangte. Denn gerade die Mobilität und das befürchtete höhere Verkehrsaufkommen hatte schon bei der Infoveranstaltung Ende August bei den Anwohnenden des Scheibenschachens für Unmut gesorgt. «Damit das Projekt auch in der anstehenden Volksabstimmung die nötige Unterstützung erhält und in der Auflage des Baugesuchs nicht durch vermeidbare Einsprachen verzögert wird, ist ein griffiges und gut verständliches Mobilitätskonzept zwingend», heisst es im Postulat. Ebenfalls gingen für das Geschäft zwei Rückweisungsanträge ein.