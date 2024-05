40 Jahre im ARV: Daniel Schenker (links) wurde für seine Verdienste von Präsident Pascal Steudler und Sarah Meier zum Ehrenmitglied ernannt und beschenkt.

Bild: ARV

Aargauischer Rennverein: Daniel Schenker zum Ehrenmitglied ernannt

Die 101. Generalversammlung des Aargauischen Rennvereins wurde am Freitag, 26. April, in der ELFA-Eventhalle in Aarau abgehalten. Präsident Pascal Steudler begrüsste die rund 80 Gäste, darunter Stadtpräsident Dr. Hanspeter Hilfiker, die Ehrenmitglieder sowie 14 neue Mitglieder des Vereins.