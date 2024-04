Bundespräsidentin Viola Amherd freue sich sehr auf den Austausch mit der Bevölkerung, wie sie beim Point de Presse sagt.

Bild: Sarah Moll

Bundespräsidentin Viola Amherd freut sich auf den Austausch mit der Bevölkerung

Heute hält der Bundesrat eine Sitzung nicht in Bern sondern in Aarau ab. Im Anschluss an seine Sitzung wird der Bundesrat im Rahmen eines Apéros mit der Bevölkerung sowie dem Aargauer Regierungsrat und den Aarauer Stadtbehörden zusammenkommen. Die Begegnung findet um ca. 12.20 Uhr im Foyer des Kunsthauses statt.