Das Musig i de Altstadt Aarau ist bekannt für sein vielfältiges Programm im einmaligen Ambiente der Aarauer Altstadt. Auch dieses Jahr stehen die Gassen während zwei Tagen ganz im Zeichen der Live-Musik. Zum Festivalauftakt am Freitag, 23. August 2024, begeistert die Singer-Songwriterin NNavy mit ihrer souligen Stimme. Später sorgen Headliner Moop Mama und Frontfrau Älice mit ihrem Sound zwischen Rap, Hip-Hop und Blasmusik für ordentlich Power auf der Bühne. Am Samstagabend, 24. August 2024, verzaubern die Zwillingsbrüder von Amistat als Hauptact das Publikum mit ihren harmonischen Melodien. Am Musig i de Altstadt können neben den unterschiedlichsten Genres auch viele Schweizer Künstler entdeckt werden. Dieses Jahr zum Beispiel die Westschweizer Band El Mizan, welche eine groovige Brücke zwischen Orient und Okzident schlägt, die Badener Reggae-Pop-Band Pedestrians oder das Elektro-Punk-Duo Crème Solaire.