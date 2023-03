elfar feiert Geburtstag mit Ausstellungs- und Testtag

«Weils so schön war im letzten Jahr bei unserem 15. Geburtstag, wollen wir den 16. im ähnlichen Stil feiern», findet Geschäftsführer Jonas Moser. Deshalb lädt elfar am Samstag, 4. März wieder zum Ausstellungs- und Testtag ein, mit Probefahrten und Verpflegung. Praktisch alle E-Bikes, E-Motorräder und E-Roller von elfar werden ins Freie gerollt und präsentiert. Wer sich für ein Modell entscheidet, profitiert am Geburtstag von speziell attraktiven Preisen. «Wer nicht zu sehr fixiert ist auf ein bestimmtes Modell in einer bestimmten Farbe, der findet bei uns bestimmt ein für ihn passendes Modell», ist Jonas Moser überzeugt.