Elsad Zverotic wird neuer Sportchef des FC Aarau

Elsad Zverotic war nach dem Ende seiner aktiven Karriere beim FC Aarau (2021) zuerst im Scouting und später als Kaderplaner tätig gewesen. Nun übernimmt er die Gesamtverantwortung für den sportlichen Bereich. «Es war von Anfang an klar, dass das Doppelmandat als CEO und Sportchef kein Dauerzustand sein kann, nur der Zeitpunkt für den Wechsel war noch offen», sagt CEO Sandro Burki. «Umso mehr freut es mich, dass Elsad Zverotic nun diese Chance wahrnimmt. Er hat in den letzten Monaten schon sehr viel Verantwortung im sportlichen Bereich übernommen, als ich durch meine Aufgaben als CEO bereits etwas weiter vom Geschehen entfernt war.» Gemeinsam mit dem Verwaltungsrat sei er überzeugt, dass mit Elsad Zverotic der richtige Mann für diese herausfordernde Aufgabe gefunden worden sei. Er bringe eine unabdingbare Grundvoraussetzung mit, nämlich dass er alles für den Erfolg des FC Aarau machen wolle. «Zudem verfügt er über viel internationale Erfahrung aufgrund seiner langjährigen Karriere als Spieler – sowohl bei seinen Engagements in den Vereinen als auch in der Nationalmannschaft von Montenegro», sagt Burki weiter. Nach dem Ende seiner aktiven Laufbahn habe Zverotic beim FC Aarau bereits verschiedene Stationen durchlaufen und sei an seinen Aufgaben permanent gewachsen, so wie man es sich vorstelle. «In den vergangenen Jahren ist er zu einem Aarauer geworden – stets loyal zum Verein, aber dennoch meinungsstark und entscheidungsfreudig.»

«Es ist für mich eine grosse Ehre, dass mir diese Verantwortung übertragen wird – und auch ein enormer Vertrauensbeweis von Seiten der Clubführung», sagt Elsad Zverotic. Inzwischen seien bereits mehr als fünf Jahre vergangen, seit er als Spieler aufs Brügglifeld gewechselt habe – schon damals habe er gespürt, dass es einfach passe zwischen ihm und dem Verein. «Ich fühle mich mit meiner Familie sehr wohl in Aarau, sodass es mich mit viel Freude und Stolz erfüllt, in leitender Funktion am zukünftigen Erfolg des FC Aarau aktiv mitzuarbeiten.» Er durfte in diesem Sommer schon verschiedene Aufgaben im Rahmen von Transferverhandlungen mit Spielern und Beratern selbst übernehmen. Dadurch konnte er sich bereits in seinen zukünftigen Job einarbeiten. «Zugleich habe ich viel aus der täglichen Zusammenarbeit mit Sandro Burki mitnehmen können», sagt der neue Sportchef weiter. «Er hat mich auf meinem Weg unterstützt und mir wertvolle Tipps gegeben, welche mich weitergebracht haben.» Zverotic ist sich aber auch bewusst, dass die Übernahme des Amts als Sportchef per 1. Januar 2024 vor allem noch mehr personelle Verantwortung für die Spieler und eine Vielzahl an Entscheidungen mit sich bringen wird. FCA