HSC Suhr Aarau: Kreisläufer Martin Slaninka wechselt per sofort in die Bundesliga

Für jeden Handballer dürfte es ein Traum sein, in der Handball-Bundesliga in Deutschland zu spielen. Diese Möglichkeit erhält man bestimmt nicht jeden Tag. Dem HSC-Kreisläufer Martin Slaninka hat sich gerade jetzt diese Chance eröffnet – und er nimmt sie wahr.

Martin Slaninka, dessen Vertrag bei Suhr Aarau zum Ende dieser Saison ausgelaufen wäre, wechselt deshalb per sofort nach Deutschland zum TVB Stuttgart. Weil der Spieler einen noch laufenden Vertrag hat, bezahlt sein neuer Verein für den Transfer eine Ablöse. HSC-Sportchef Mike Conde sagt: «Für uns ist der Abgang von Martin Slaninka in der jetzigen Phase der Saison ein herber Verlust. Aber wenn ein Spieler in die Bundesliga wechseln kann, legen wir ihm sicher keine Steine in den Weg.»