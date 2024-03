Am Renntag schneite es «nur einmal»: Der Engadin Skimarathon 2024 verlangte den Rennläufern und den Organisatoren alles ab.

Bild: swiss-image.ch/Philipp Schmidli

So schnitten die Regionalen am «Engadiner» ab

Über 10’200 Läuferinnen und Läufer erreichten am Sonntag das Ziel des 54. Engadin Skimarathon in S-chanf oder das Ziel des Halbmarathons in Pontresina. Darunter auch mehrere Langläuferinnen und Langläufer aus dem «Landanzeiger»-Gebiet.