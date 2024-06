Erfolgreiches Geschäftsjahr für den Verein Barmelweid

An der Generalversammlung stimmten die Vereinsmitglieder allen Traktanden – analog den Empfehlungen des Vorstands – zu und genehmigten die Jahresrechnung 2023. Alt Nationalrätin Yvonne Feri wurde als Nachfolgerin für den aus dem Vorstand zurücktretenden Dr. Roger Baumberger gewählt. Damit ist die Lungenliga Aargau wiederum mit dem Präsidium im Vorstand des Vereins Barmelweid vertreten.

Jugendliche KZ-Überlebende in der Barmelweid

Ein wichtiges Engagement des Vereins ist zurzeit die Aufarbeitung der Nachkriegszeit: Wie 2023 bekannt wurde, war die Klinik Barmelweid nach Ende des zweiten Weltkriegs Zufluchtsort für zehn jüdische Jugendliche, welche das Konzentrationslager Buchenwald überlebt hatten. Vermittelt durch das Schweizerische Rote Kreuz erhielten die Jugendlichen auf der Barmelweid wichtige medizinische Behandlungen – teilweise wahrscheinlich zur Heilung von Tuberkulose. In der Klinik Barmelweid kamen die schwer traumatisierten Jugendlichen wieder zu Kräften, danach führten ihre Lebenswege in alle Himmelsrichtungen.

In Zusammenarbeit mit dem Archiv für Zeitgeschichte der ETH Zürich, dem Institut für Geschichtsdidaktik und Erinnerungskulturen der Pädagogischen Hochschule Luzern – und mit finanzieller Unterstützung des Vereins – arbeitet die Barmelweid zurzeit die Einzelschicksale der Jugendlichen auf und will diese der interessierten Öffentlichkeit in der zweiten Jahreshälfte 2024 vor Ort zugänglich machen.