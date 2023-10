erzpo2023: Erste «Gwärbi» nach über 14 Jahren

Willi Stadler: Freude herrscht! Natürlich stehen wir als OK momentan ziemlich unter Druck aber jeder weiss, was zu tun ist und alle Beteiligten freuen sich, dass wir schon bald die Tore zur erzpo2023 öffnen und die Besucher begeistern können.

Willi Stadler: Corona? Ach ja, da war doch was (lacht). Ich habe nie gezweifelt, dass wir die Ausstellung irgendwann durchführen werden. Mühsam war es vor allem, weil wir nicht absehen konnten, wann sich die Lage endlich beruhigen wird. Ich bin ausserordentlich dankbar, dass das OK zusammengehalten hat und nur zwei Personen ersetzt werden mussten. Die Aussteller, die ja bereits angemeldet waren, haben uns die ganze Zeit darin bestärkt weiterzumachen und nicht aufzugeben und haben zu uns gehalten. Stark war auch der Rückhalt der Sponsoren, die uns treu geblieben sind.

Willi Stadler: In Speuz sind wir ja schon im Gemeindewesen gewohnt uns über die Kantonsgrenze zu verbinden. Bei der erzpo freue ich mich besonders über die Verbindung zu der Gemeinde Jaun, die viele Jugendliche aus dem Dorf noch von den Skilagern her kennen. Die Jauner werden ihre Region mit den kulturellen und touristischen Besonderheiten vorstellen. Besonders schön finde ich auch die Verbindung zwischen den Gewerbetreibenden, die bei einer solchen Ausstellung entstehen und vor allem die Verbindung zu den Besuchern.

Willi Stadler: Wir haben uns 70 Aussteller als Ziel gesetzt und das haben wir erreicht. Ich bin sehr zufrieden damit. Vor vierzehn Jahren waren es ca. die Hälfte. Was will man mehr.

Dass Speuz feiern kann, sieht man schon das ganze Jubiläumsjahr hindurch, zuletzt am gigantischen Köhlerfest. Auf was freuen Sie sich an der «erzpo» am meisten?