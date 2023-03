Urs Winzenried.

Ex-Kripo-Chef Urs Winzenried tritt per sofort aus dem Grossen Rat zurück

Der Aarauer SVP-Politiker und ex-Kripo-Chef Urs Winzenried (72) tritt per sofort von der kantonalen Politbühne ab. Winzenried gehörte seit dem 1. Januar 2021 dem Aargauer Grossen Rat an. Er wird bereits an den Sitzungen vom 14. März nicht mehr teilnehmen.