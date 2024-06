FC Aarau verpflichtet einen «bunten Hund»

Bobadilla bringt eine reiche Spielerfahrung aus über 300 Pflichtspielen in namhaften Ligen wie der Bundesliga (für Augsburg und Gladbach), der Super League (für Basel, GC und YB) sowie der Challenge League mit, wo er zuletzt beim FC Schaffhausen aktiv war. In den letzten drei Spielzeiten bei den Munotstädtern erzielte er 23 Tore in 58 Einsätzen, wobei er zwischenzeitlich auch für Bandirmaspor in der Türkei spielte.