Marco Salvini wird neuer Stadtschreiber

Das ging aber schnell: Nur zehn Tage nach Bekanntwerden des Abgangs von Stadtschreiber Fabian Humbel (wir berichteten), präsentiert die Stadt Aarau bereit dessen Nachfolger. Und es ist kein Unbekannter. Mit Marco Salvini (40) kehrt ein alter Bekannter in die Verwaltung der Stadt Aarau zurück. Schliesslich stand er bereits vor seinem Abstecher nach Zofingen, wo er seit dem 1. Juni 2023 als Stadtschreiber tätig ist, während zehn Jahren in Diensten der Stadt Aarau. Ab 2013 zuerst als Projektleiter, später stellvertretender Sektionsleiter Stadtentwicklung – zuständig für Projekte in den Bereichen Stadtentwicklung und Raumplanung – und ab 2018 als Sektionsleiter der auf diesen Zeitpunkt hin neu gegründeten Sektion Organisation und Strategie. Marco Salvini bringt Führungs- und umfangreiche Projektmanagementerfahrung im politischen Umfeld mit.