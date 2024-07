Ein strahlender Maienzug

Wenn am Freitagmorgen die Sonne und die Menschen um die Wette strahlen, die Brunnen geschmückt sind und sich die Kränzchen und Sträusse in voller Blumenpracht präsentieren lassen, dann kann das nur eines bedeuten: Es ist Maienzug! Begonnen hat der schönste Tag im Aarauer Kalender mit dem Umzug. Dieser startete in diesem Jahr wie gewohnt aus dem Graben, führte dann aber neu wieder über die Laurenzenvorstadt, wo der Umzug dann als Kontermarsch zurück zur Kasinostrasse führte. Auf den Trottoirs standen die zahlreichen Besuchenden, die den Umzugsteilnehmern fröhlich zuriefen, winkten und applaudierten. Die Umzugsroute führte durch die Altstadt hinunter bis ins Leichtathletikstadion im Schachen, wo die Kinder sangen und tanzten.

Mit grosser Spannung wurde das Bankett erwartet. Wie schmeckt das Essen des neuen Caterers? Wird er die 4500 Bankettgäste zufrieden stellen können? Wie funktioniert die Bändeli-Kontrolle? Tauchen wirklich einige mit gefälschten «Bändelis» auf dem Areal auf? Oder gibt es gar eine Protestaktion?

Die Streetfood Company als neuer Caterer hat sich gut geschlagen. Das Essen füllte nicht nur einfach Mägen, sondern schmeckte richtig lecker, auch wenn die eingeplanten Pfälzerrüebli kurzerhand durch normale Rüebli ausgetauscht werden mussten. Und nachdem der grösste Aufreger an diesem Tag wahrscheinlich den zahlreichen bereits frühmorgendlich getätigten Platzreservierungen galt, wurde auch das Bankett von strahlenden Gesichtern und Feststimmung dominiert. «Und genau das ist das Grossartige am Maienzug», sagt Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker in seiner Festrede. «Hitzige Diskussionen weichen auf wundersame Weise sommerlicher Festfreude, gross und klein, alt und jung, aus Aarau und aus unserer Region, putzen sich heraus und feiern in unserer Stadt mit Freunden und Bekannten, Anfragesteller und Lokalpolitikerinnen tauschen die spitze Feder gegen Zahnseide und Steakmesser und werden zu geselligen Angehörigen der Festgemeinde.»