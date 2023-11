FC Aarau gründet die Brügglifeld Catering AG

Samuel Stutz übernimmt die operative Leitung der Brügglifeld Catering AG per 1. Januar 2024.

Bild: FCA

Der FC Aarau freut sich, die Gründung der neuen Brügglifeld Catering AG bekannt zu geben. Der FC Aarau übernimmt so das Catering im Stadion in Eigenregie. Erster Geschäftsführer der Brügglifeld Catering AG wird Samuel Stutz.

Samuel Stutz ist gelernter Koch und Absolvent der Schweizerischen Hotelfachschule in Luzern (SHL). Er verfügt über langjährige Food & Beverage-Erfahrung in der Schweizer Hotellerie und Gastronomie. Diese hat er sich unter anderem im führenden Hotel Schweizerhof Lenzerheide und beim Rennsport-Catering «Brülis Catering» angeeignet. Samuel Stutz hat ein Flair für die Digitalisierung. Dieses brachte ihm in verschiedenen Effizienzsteigerungsprojekten nachhaltigen Erfolg. Er übernimmt die operative Leitung der Brügglifeld Catering AG per 1. Januar 2024.

Zudem freut sich der FC Aarau, die strategische und konzeptionelle Unterstützung von Michael Stutz bekannt zu geben. Michael Stutz ist Geschäftsführer und Inhaber der Gastgeber 3.0 AG, einer Managementgesellschaft für Sportunternehmen, Gastronomien und Hotels. Mit Gastgeber 3.0 hat er das Food-Erlebnis in der St. Galler Kantonalbank Arena, der Heimstätte der SC Rapperswil-Jona Lakers, umkonzipiert und erfolgreich eingeführt. Dazu gehörte das Entwickeln einer zum Club passenden Gastronomie-Welt im Stadion – inklusive Neueröffnung der Red Rose Sportsbar mit Pulled Pork aus dem eigenen Smoker und einer Auswahl an Craft-Bieren. Ebenso die Steigerung des Bestellflusses an den Essens- und Getränkeausgaben, Entwicklung neuer Speisen weg von Convenience-Produkten hin zu hausgemachten Saucen und Speisekomponenten sowie eine Verbesserung des gesamten Fan-Erlebnisses.

Gastgeber 3.0 half Pfadi Winterthur bei der Steigerung der Effizienz im Take Away Bereich und lancierte, just auf den Start des Covid-19-Lockdowns, zusammen mit der Weisse Arena Gruppe (Laax), eine Ghost Kitchen, welche frisch zubereitetes Essen in die Haushalte, Ferienwohnungen und Hotelzimmer der Gemeinden Flims, Laax, Falera, Trin und Sagogn lieferte. Die Gastgeber 3.0 AG ist zudem langjährige Betreiberin des Hotel Chesa Rosatsch in Celerina, ein Genusshotel mit 36 Zimmern in Graubünden, welches mit seinen drei verschiedenen Restaurants erfolgreich als Home of Food positioniert ist.

Der Verwaltungsrat der neuen Brügglifeld Catering AG setzt sich zusammen aus Peter Gloor (Präsident), Michael Stutz und Sandro Burki.

Das Ziel ist es die Attraktivität des Stadiongastronomie-Angebotes zu steigern und damit das Gesamtprodukt Stadionerlebnis im Brügglifeld zu stärken. Künftig soll eine gewisse Saisonalität bei den Speisen gewährleistet sein. Innovation und Qualität sind heutzutage auch im Bereich der schnellen Gastronomie gewünscht.