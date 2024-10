Fehlerhafte Wahlunterlagen in Unterentfelden – Bezirkslisten vertauscht

Leider kommt es in der Vorbereitung auf die Grossratswahlen in Unterentfelden zu einer unerfreulichen Panne: Teils wurden die Wahlunterlagen mit den Bezirkslisten vertauscht. Statt den erwarteten Listen des Bezirks Aarau fanden einige Einwohnerinnen und Einwohner die Listen des Bezirks Zofingen in ihren Briefkästen.