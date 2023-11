Fetscher glanzvoll zum Ammann gewählt

Er war der einzige Kandidat für das Amt des Gemeindeammanns, darf sich aber dennoch über ein glanzvolles Resultat freuen. Der bisherige Gemeinderat Andreas Fetscher wurde mit 1511 Stimmen in das anspruchsvolle Amt gewählt, 867 hätten für das absolute Mehr gereicht. Die Stimmbeteiligung lag bei 40,4 Prozent. Andreas Fetscher (links im Bild), ersetzt den zurückgetretenen Peter Stirnemann. Das Bild entstand anlässlich der Gwärbi 23. Der dadurch frei gewordene Sitz im Gemeinderat konnte noch nicht wieder besetzt werden. Alle vier Kandidaten erreichten das absolute Mehr von 1053 Stimmen nicht. Am besten schnitt Marco Huggenberger (SVP) mit 831 Stimmen ab, vor Stefan Säuberli (FDP, 502), Ignatius Ounde (GLP, 458) und Adrian Widmer (parteilos, 273). Der zweite Wahlgang findet am 3. März 2024 statt. Text und Bild: rc.